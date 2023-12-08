بايدن يؤكد لنتانياهو "الحاجة الماسة لحماية المدنيين" في غزة

شدد الرئيس الأميركي جو بايدن، في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على "الحاجة الماسة" لحماية المدنيين في غزة، وفق ما أعلن البيت الأبيض.



ودعا بايدن، في مكالمته الهاتفية الأولى مع نتانياهو منذ 26 تشرين الثاني، إلى إنشاء ممرات إنسانية "لفصل السكان المدنيين عن حماس".



وقالت الرئاسة الأميركية في بيان: "شدّد الرئيس على الحاجة الماسة لحماية المدنيين وفصل السكان المدنيين عن حماس بما في ذلك من خلال ممرات تسمح للناس بالتحرك بأمان من مناطق محددة للأعمال القتالية".



ورحّب بايدن بقرار إسرائيل السماح بدخول مزيد من الوقود بعد انهيار الهدنة، مشددا على أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من المساعدة في جميع المجالات.



ودعا حماس إلى السماح للصليب الأحمر بزيارة الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم.



وكشف البيت الابيض أن بايدن تحدث بشكل منفصل مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، فيما تتواصل الجهود لإعادة إقرار الهدنة القصيرة الأمد التي انهارت الأسبوع الماضي.



واشار البيان إلى أن الزعيمين اتفقا على العمل من أجل "سلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط يشمل إقامة دولة فلسطينية".