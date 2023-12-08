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هجوم بصواريخ يستهدف السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في بغداد
أخبار دولية
2023-12-08 | 01:25
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هجوم بصواريخ يستهدف السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في بغداد
استهدفت ثلاثة صواريخ فجر الجمعة السفارة الأميركية الواقعة في المنطقة الخضراء في بغداد، قبل أن تسقط في محيط الحيّ المحصّن الذي يضمّ سفارات أجنبية ومؤسسات حكومية عراقية، كما أفاد مسؤول عسكري عراقي لوكالة فرانس برس.
وأكّد مسؤول عسكري أميركي بدوره، رداً على سؤال من فرانس برس، انطلاق صفارات الإنذار وسماع ما يعتقد أنها أصوات "ارتطام" في محيط مجمّع السفارة الأميركية وقاعدة "يونيون 3" المجاورة التي تضمّ قوات من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية.
وأوضح المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته: "ننتظر معلومات رسمية حول طبيعة الهجوم".
أخبار دولية
المنطقة الخضراء
بغداد
صواريخ
السفارة الاميركية في بغداد
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