قتلى فلسطينيون برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

قُتل خمسة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامه مخيم الفارعة في شمال الضفة الغربية المحتلة، على ما أفادت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية.



وأعلنت الوزارة "استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين خلال اقتحام جيش الاحتلال المتواصل لمخيم الفارعة" جنوب طوباس، من غير أن تذكر أسماء القتلى، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".