رئيس مؤتمر المناخ يحض الدول على إنجاز العمل مع استئناف المفاوضات

حث رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ الجمعة مندوبي الدول على المضي قدمًا وإنجاز العمل المتبقي مع استئناف المفاوضات بعد استراحة ليوم واحد، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق بنهاية المؤتمر.



وقال سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف كوب28: "دعونا ننجز هذه المهمة"، مشددا على أن المحادثات في دبي لديها القدرة على إحداث "نقلة نوعية" بشأن المناخ.