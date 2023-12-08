تايوان تعلن رصد منطاد صيني بالقرب من الجزيرة

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية الجمعة، أنّ منطاداً صينياً عبَر الخميس الخط الأوسط لمضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي الصيني الخميس، في حادث غير عادي.



وقالت وزارة الدفاع: "تمّ اكتشاف منطاد تابع لجمهورية الصين الشعبية في الساعة 11,52 (3,52 بتوقيت غرينتش) أمس الخميس بعدما عبر الخط الأوسط لمضيق تايوان على بعد 101 ميل بحري (187 كيلومتر) جنوب غرب كيلونغ"، المدينة الواقعة في شمال الجزيرة.



وأضافت الوزارة أنّ "المنطاد توجّه إلى الشرق واختفى في الساعة 12,55 (4,55 بتوقيت غرينتش)".



وأفاد تقرير نُشر الجمعة بأنّ 27 طائرة عبرت هذا الخط في الساعات الـ24 الماضية.



وتعتبر الصين تايوان إقليماً لم تتمكن بعد من إعادة توحيده مع بقية أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1949. وفي السنوات الأخيرة، كثّفت بكين ضغوطها الدبلوماسية والعسكرية على الجزيرة.



ورغم أنّ السلطات التايوانية ترصد طائرات وسفناً حربية صينية بانتظام حول الجزيرة، إلّا أنّ وجود منطاد صيني يعدّ أمراً غير عادي.



وفي شباط، حلّق منطاد صيني فوق الأراضي الأميركية قبل أن يتمّ إسقاطه. وندّدت واشنطن بعملية تجسّس، الأمر الذي نفته الصين.