شي جينبينغ: الانتعاش الاقتصادي في الصين "لا يزال في مرحلة حرجة"

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ أن الانتعاش الاقتصادي في الصين "لا يزال في مرحلة حرجة"، على ما أوردت شبكة "سي سي تي في" الرسمية الجمعة، فيما يعاني نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات القطاع العقاري والمديونية العالية وجمود الاستهلاك.



وقال شي خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، هيئة القرار في البلد، قبل يومين: "يجب بذل جهود لزيادة الطلب الداخلي وإيجاد بيئة مؤاتية للاستهلاك والاستثمار"، معتبرا أن "الانتعاش الاقتصادي في البلد ما زال في الوقت الحاضر في مرحلة حرجة"، وفق سي سي تي في.