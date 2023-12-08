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مقاطع فيديو تظهر عشرات المعتقلين الفلسطينيين بملابسهم الداخلية ومعصوبي الأعين
أخبار دولية
2023-12-08 | 06:51
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مقاطع فيديو تظهر عشرات المعتقلين الفلسطينيين بملابسهم الداخلية ومعصوبي الأعين
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مقاطع فيديو تظهر عشرات المعتقلين الفلسطينيين بملابسهم الداخلية ومعصوبي الأعين
فيما المعارك مستمرة في قطاع غزة بين الجيش الاسرائيلي وحماس، بثت وسائل اعلام اسرائيلية مقاطع تظهر عشرات المعتقلين الفلسطينيين بملابسهم الداخلية ومعصوبي الأعين تحت حراسة جنود إسرائيليين في قطاع غزة، ما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفادت وكالة فرانس برس بأنه، وبحسب فريق التحقق من الأخبار التابع لها، فإن اللقطات صورت في منطقة بيت لاهيا شمال غزة.
ومن بين المعتقلين تعرف شهود عيان وصحافيون وأقارب على ثلاثة صحافيين ومدير إحدى المدارس التابعة للأونروا وموظف في الأمم المتحدة.
واشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري من جهته إلى أن اسرائيل تتحقق مَن منهم مرتبط بحركة حماس، لافتا الى ان الجنود الإسرائيليين يلاحقون الذين لا يزالون يختبئون في الأنفاق.
أخبار دولية
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