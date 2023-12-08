بوتين قرر الترشح للانتخابات الرئاسية الروسية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة على هامش مراسم تقليد أوسمة في الكرملين، أنه قرر خوض الانتخابات الرئاسية في آذار المقبل، على ما أفادت وكالات أنباء روسية.



وذكرت وكالات الأنباء أن بوتين أبلغ قراره إلى الضابط في الجيش الروسي اللفتنانت كولونيل أرتيوم جوغا، بعد مراسم تقليد أوسمة لعدد من أفراد الجيش في الكرملين.