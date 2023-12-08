الاتحاد الأوروبي يضيف قياديين كبيرين في حماس إلى "لائحة الإرهاب"

أضاف الاتحاد الأوروبي الجمعة قياديين كبيرين في الجناح العسكري لحركة حماس إلى اللائحة السوداء للإرهاب، وربطهما مباشرة بهجمات السابع من تشرين الأول على إسرائيل.وأعلنت بروكسل إضافة كل من القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد ضيف ونائبه مروان عيسى إلى قائمة العقوبات.وأضافت أن "الشخصين يخضعان لتجميد أموالهما وأصولهما المالية الأخرى في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي"، مشيرة الى أنه "يحظر أيضا على مشغلي الاتحاد الأوروبي توفير الأموال والموارد الاقتصادية لهما".