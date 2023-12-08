مقتل ستة فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

تل ستة فلسطينيين الجمعة برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيم الفارعة في شمال الضفة الغربية المحتلة واصيب ستة آخرون، جروح احدهم بالغة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية وجمعية الهلال الاحمر.



وقالت الوزارة في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه "استشهد ستة مواطنين بينهم طفل، وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، خلال العدوان الذي شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم الفارعة، جنوب طوباس".



وذكرت الوزارة أسماء القتلى الستة وهم "الطفل ماهر عبد الله أحمد جوابرة (14 عاماً)، وعمر باسم محمود صبح (23 عاماً)، وعماد نهاد خالد جوابرة (18 عاماً)، وقاسم محمد مصطفى دراغمة (33 عاماً)، وثائر عبد الله شاهين (36 عاماً)، وبراء موسى الأمير (30 عاماً)".



وأفادت وكالة "وفا" بأنّ "مواجهات اندلعت مع القوات المقتحمة للمخيّم، وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات".



وقال الجيش الاسرائيلي رداً على سؤال لوكالة فرانس برس "خلال عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك (الامن الداخلي) في مخيم الفارعة، تم اعتقال مطلوبين اثنين من سكان المخيم هما معاذ عبد الله (مواليد 1990) ومعتز الجواد (مواليد 1998) واسيرين سابقين".



واضاف الجيش "خلال تبادل إطلاق النار، قُتل عدد من المسلحين من بينهم براء أمير وعمر صبح اللذان كانا مسلحين ومتورطين في أعمال عدائية ضد القوات الإسرائيلية، وعثر بحوزة القتيلين على بندقيتين من طراز M16".

