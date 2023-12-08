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ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 17487 شهيدا
أخبار دولية
2023-12-08 | 09:54
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ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 17487 شهيدا
أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 17487شهيدا في اليوم الثالث والستين للحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة: "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ بدئه الى 17487 شهيداً وإصابة 46480 مواطنا"؟
وأضاف: "70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء".
وتابع القدرة: "في اليوم الثالث والستين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصل الى المستشفيات فقط 313 شهيدا و558 مصابا خلال الساعات الماضية، ولا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الانقاض وفي الطرقات".
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