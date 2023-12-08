غوتيريش: "وحشية" حماس لا يمكنها تبرير "العقاب الجماعي" للفلسطينيين

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "وحشية" حماس لا يمكنها تبرير "العقاب الجماعي" للفلسطينيين.



وقال في مستهل اجتماع طارىء لمجلس الأمن: "لا يزال نحو 130 رهينة محتجزين"، داعيا لإطلاقهم فورا ومن دون شروط، ومعاملتهم بشكل انساني والسماح بزيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لحين إطلاقهم.



وأضاف: "في الوقت نفسه، فإن الوحشية التي مارستها حماس لا يمكنها تبرير العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".