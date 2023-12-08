كتائب القسام تعلن مقتل جندي إسرائيلي أسير خلال محاولة لإطلاق سراحه

أعلن الجناح العسكري لحركة حماس أن جنديا إسرائيليا أسيرا قتل في وقت مبكر من صباح الجمعة خلال اشتباك بين مقاتليها وقوة إسرائيلية خاصة حاولت تنفيذ عملية إنقاذ.



وذكرت حماس في بيان "تم اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة".



ولم يحدد البيان عدد القتلى والمصابين في عملية الاشتباك مع القوة الإسرائيلية.