باريس تدين موافقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية

دانت فرنسا بشدة، قرار إسرائيل السماح ببناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات في القدس الشرقية المحتلة، معتبرة أن هذا الأمر يعرّض للخطر "إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل".



واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر أن الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي.



وقالت:"من خلال الموافقة على مشاريع بناء مستوطنات جديدة، تقوّض الحكومة الإسرائيلية إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبلية قابلة للحياة ومتجاورة وتعرض للخطر أفق حل (قيام) الدولتين، وهو الحل الوحيد القادر على تلبية حق إسرائيل في الأمن والتطلعات المشروعة للفلسطينيين في إقامة دولة".



ودعت السلطات الإسرائيلية إلى العودة عن هذا القرار.