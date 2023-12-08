الولايات المتحدة تبلغ مجلس الأمن معارضتها وقف إطلاق النار في غزة

أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي المنعقد معارضتها وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة.



وقال نائب المندوبة الأميركية روبرت وود: "في حين تدعم الولايات المتحدة بشدة السلام المستدام الذي يتيح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بأمن وسلام، لا ندعم الدعوات الى وقف فوري لإطلاق النار"، معتبرا أن ذلك سيؤدي فقط الى زرع بذار الحرب المقبلة، لأن لا رغبة لحماس برؤية سلام مستدام أو حل الدولتين.