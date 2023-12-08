محمد أبو شهاب: الامارات قدمت مشروع قرار لوقف فوري لاطلاق النار

اعلن السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات بالأمم المتحدة، أن الامارات قدمت "مشروع قرار لوقف فوري لاطلاق النار واليوم سيصوت عليه مجلس الامن وستكون فرصة للاستجابة للنداءات المدوية من العالم لانهاء العنف".