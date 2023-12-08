حماس تطالب مجلس الأمن الدولي بوقف "الحرب الوحشية" في غزة

طالبت حركة حماس مجلس الأمن وكل دول العالم بوقف "الحرب الوحشية" الإسرائيلية في قطاع غزة قبل "فوات الأوان".وقالت في بيان: "نطالب مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي وكل دول العالم بوقف هذه الحرب الوحشية وإنقاذ قطاع غزة قبل فوات الأوان"، معتبرة أن القطاع "يمر بمرحلة خطيرة على كافة المستويات، خاصة على المستوى الإنساني والإغاثي والغذائي والمائي والصحي".