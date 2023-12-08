الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة يغادر غزة... فماذا يقول للـLBCI؟

هجوم بصواريخ يستهدف السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في بغداد

هجوم بصواريخ يستهدف السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في بغداد

أشتية: النتيجة المفضلة للنزاع أن تصبح حماس شريكًا صغيرًا في ظل منظمة التحرير الفلسطينية