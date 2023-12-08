ماكرون يحث نتانياهو على فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات إلى غزة

حثّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة لإيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في القطاع الفلسطيني.



وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث الخميس إنه يرى "مؤشرات واعدة" على احتمال فتح معبر كرم أبو سالم قريبا للسماح بدخول المساعدات.



وذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون تحدث في مكالمة مع نتانياهو عن "ضرورة حماية المدنيين في غزة وشدد على أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".



وأضاف ماكرون: "على إسرائيل أن تتخذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للعنف الذي يرتكبه مستوطنون ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية".