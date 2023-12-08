الأمين العام لـ"أوبك" يدعو لرفض أي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري في كوب28

دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) "بإلحاح" أعضاء المنظمة وشركاءها إلى "الرفض الاستباقي" لأي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري في المفاوضات المناخية في مؤتمر كوب28 المنعقد في دبي، بحسب رسالة اطّلعت عليها الجمعة وكالة فرانس برس.



وحض الأمين العام هيثم الغيص، أعضاء المنظمة ووفود بلادهم على الرفض الاستباقي لأي نص أو صياغة تستهدف الطاقة، أي الوقود الأحفوري بدلا من انبعاثات غازات الدفيئة.



وقال الغيص: "يبدو أن الضغط المفرط وغير المتناسب على الوقود الأحفوري يمكن أن يصل إلى نقطة تحول ذات عواقب لا رجعة فيها، إذ لا زال مشروع القرار يتضمن خيارات بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري"، مشددا على أنه كتبها "بحس من الإلحاح الشديد".



وأضافت الرسالة: "على الرغم من أن الدول الأعضاء" وشركاءها "يأخذون التغيّر المناخي على محمل الجد (...)، سيكون من غير المقبول أن تعرّض الحملات ذات الدوافع السياسية ازدهار شعوبنا ومستقبلهم للخطر".



ولم تشأ أوبك الإدلاء بأي تعليق فوري لوكالة فرانس برس.