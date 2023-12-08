أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
النار بالنار
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأمين العام لـ"أوبك" يدعو لرفض أي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري في كوب28

أخبار دولية
2023-12-08 | 14:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأمين العام لـ&quot;أوبك&quot; يدعو لرفض أي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري في كوب28
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الأمين العام لـ"أوبك" يدعو لرفض أي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري في كوب28

دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) "بإلحاح" أعضاء المنظمة وشركاءها إلى "الرفض الاستباقي" لأي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري في المفاوضات المناخية في مؤتمر كوب28 المنعقد في دبي، بحسب رسالة اطّلعت عليها الجمعة وكالة فرانس برس.
     
وحض الأمين العام هيثم الغيص، أعضاء المنظمة ووفود بلادهم على الرفض الاستباقي لأي نص أو صياغة تستهدف الطاقة، أي الوقود الأحفوري بدلا من انبعاثات غازات الدفيئة.
     
وقال الغيص: "يبدو أن الضغط المفرط وغير المتناسب على الوقود الأحفوري يمكن أن يصل إلى نقطة تحول ذات عواقب لا رجعة فيها، إذ لا زال مشروع القرار يتضمن خيارات بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري"، مشددا على أنه كتبها "بحس من الإلحاح الشديد".
     
وأضافت الرسالة: "على الرغم من أن الدول الأعضاء" وشركاءها "يأخذون التغيّر المناخي على محمل الجد (...)، سيكون من غير المقبول أن تعرّض الحملات ذات الدوافع السياسية ازدهار شعوبنا ومستقبلهم للخطر".
     
ولم تشأ أوبك الإدلاء بأي تعليق فوري لوكالة فرانس برس.

أخبار لبنان

اقتصاد

أخبار دولية

العام

لـ"أوبك"

اتفاق

يستهدف

الوقود

الأحفوري

كوب28

LBCI التالي
تايوان تعلن رصد منطاد صيني بالقرب من الجزيرة
رئيس مؤتمر المناخ يحض الدول على إنجاز العمل مع استئناف المفاوضات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:22

كوب28: رئيس أوبك يدعو الى رفض أي اتفاق "يستهدف" الوقود الأحفوري

LBCI
أخبار دولية
2023-12-03

الجابر: نهاية الوقود الأحفوري "حتمية" لكن ليس بسرعة حتى "لا نعود إلى الكهوف"

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-30

أ.ف.ب: رئيس كوب28 الإماراتيّ سلطان الجابر يدعو إلى ذكر دور الوقود الأحفوريّ في الاتفاق النهائيّ للمؤتمر

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-13

الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية د.مصطفى البرغوثي لـ"عشرين 30": القمة العربية كانت مخيبة للآمال فما هي الأفعال؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:20

الولايات المتحدة "تدين بشدة" الهجوم على سفارتها في بغداد

LBCI
أخبار دولية
16:21

الأونروا تدعو إلى وقف النار في غزة لوضع حد لـ"إزهاق أرواح الفلسطينيين"

LBCI
أخبار دولية
16:19

الولايات المتحدة تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار في غزة

LBCI
أخبار دولية
14:31

ماكرون يحث نتانياهو على فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات إلى غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:20

الولايات المتحدة "تدين بشدة" الهجوم على سفارتها في بغداد

LBCI
أخبار لبنان
2023-12-02

الجبهة اللبنانية الإسرائيلية عادت للتوتر... كيف هي الصورة وكيف سيتعاطى "الحزب" مع المرحلة المقبلة؟

LBCI
خبر عاجل
15:54

مجلس الأمن يفشل بإقرار مشروع قرار وقف نار فوري في غزة بعد فيتو أميركي

LBCI
أخبار دولية
2023-10-31

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: الولايات المتحدة لا تؤيد دعوات وقف إطلاقِ النار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

بين استمرار الصراع في غزة وملف الأسرى... ضوء أخضر أميركي

LBCI
أخبار دولية
14:12

ماذا تعني الاشارة الى المادة 99 في كلام غوتيريش؟

LBCI
أخبار دولية
14:05

التصويت على مشروع القرار الإماراتي... في أي اتجاه يمكن أن يسير؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

تطورات ميدانية لافتة في الجنوب ... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:50

مقدمة النشرة المسائية 08-12-2023

LBCI
أخبار دولية
13:44

الاتحاد الدولي لكرة السلة يعطي مدينة جدة شرف استضافة كأس آسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

"مش بس عالميلاد".. عمل فني لا يخلو من الكوميديا

LBCI
أخبار دولية
13:37

معرض جدة للكتاب انطلق : "مرافئ ثقافية" من السعودية الى العالم!

LBCI
أخبار دولية
13:32

في cop28: طفل إماراتي يواجه التغير المناخي على طريقته .. فمن هو Mr Cop؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:44

دمار اثر استهداف وسط بلدة العديسة بمسيرة امام سنتر الساحلي (فيديوهات)

LBCI
فنّ
04:55

أحد نجوم مسلسل "باب الحارة" في ذمة الله... وداعاً!

LBCI
حال الطقس
23:53

منخفض جوي جديد سيؤثر على لبنان... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
اقتصاد
02:05

انخفاض بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟

LBCI
فنّ
04:22

ماكولاي كولكين يجتمع مجددًا مع والدته في Home Alone...لن تصدقوا كيف أصبحا بعد كل هذه السنوات! (فيديو)

LBCI
منوعات
09:28

دخلت في جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي ثم وقعت الفاجعة... أصيبت بطلقات نارية في مؤخرتها وهذه التفاصيل!

LBCI
فنّ
05:01

الموت يُفجع الممثل المصري أحمد حلمي... ورسالة تفطر القلوب قبل الوداع الأخير

LBCI
موضة وجمال
06:09

من هي النجمة التي تمتلك أفضل مؤخرة بحسب العلماء؟...ليست كيم كارداشيان!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More