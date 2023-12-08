الأونروا تدعو إلى وقف النار في غزة لوضع حد لـ"إزهاق أرواح الفلسطينيين"

دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الجمعة إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار"في قطاع غزة، حيث خلفت الغارات الإسرائيلية خلال شهرين أكثر من 17400 قتيل، بحسب حكومة حركة حماس.



وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان نشر بالتزامن مع انعقاد مجلس الأمن الدولي "أدعو جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".



وفشل المجلس ليل الجمعة في إصدار قرار بهذا الشأن بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده.



وكان لازاريني اعتبر ان "الدعوة إلى وضع حد لإزهاق أرواح الفلسطينيين في غزة لا تمثل إنكارًا للهجمات البغيضة التي وقعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر في إسرائيل" والتي شنتها حماس.

