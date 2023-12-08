الولايات المتحدة "تدين بشدة" الهجوم على سفارتها في بغداد

دانت الولايات المتحدة "بشدة" الجمعة الهجمات التي استهدفت سفارتها في بغداد والقوات الأميركية وقوات التحالف في العراق، داعية بغداد إلى "تقديم مرتكبيها إلى العدالة".



وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن "الميليشيات العديدة المتحالفة مع إيران والتي تعمل بحرية في العراق تهدد أمن واستقرار العراق وجنودنا وشركائنا في المنطقة".