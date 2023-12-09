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بايدن: أول خط قطار فائق السرعة في الولايات المتحدة سيفتتح عام 2028

أخبار دولية
2023-12-09 | 00:45
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بايدن: أول خط قطار فائق السرعة في الولايات المتحدة سيفتتح عام 2028
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بايدن: أول خط قطار فائق السرعة في الولايات المتحدة سيفتتح عام 2028

بايدن: أول خط قطار فائق السرعة في الولايات المتحدة سيفتتح عام 2028

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أن أول خط قطار فائق السرعة في الولايات المتحدة سيفتتح عام 2028 بين لاس فيغاس ولوس أنجلس قبل الألعاب الأولمبية. 
     
وقال بايدن أثناء جولة له في لاس فيغاس (نيفادا): "نحن نبني أول خط قطار فائق السرعة في تاريخ بلادنا. والأمر يبدأ هنا".
     
ويقلص هذا القطار الفائق السرعة الذي سيربط لوس أنجلس (كاليفورنيا) بلاس فيغاس وقت الرحلة الحالي إلى ما يزيد قليلًا عن الساعتين، فيما تستغرق الرحلة بالسيارة ضعف هذا الوقت. ويفترض أن ينقل هذا القطار 11 مليون مسافر سنويًا.
     
وسمي المشروع "برايت لاين ويست" على إسم الشركة الخاصة التي كلفت بناءه وتشغيل القطارات. وسيحصل على تمويل قدره ثلاثة مليارات دولار من خطة بايدن الكبرى للإستثمار في البنية التحتية التي أقرت عام 2021.
     
وستكون لهذا المشروع بصمة بيئية لأن خط القطار المستقبلي هذا سيزيل 3 ملايين مركبة من الطريق السريع، حسبما قال بايدن. كما أنه سيكون مفيدًا لناحية الوظائف ذات الأجور الجيدة، وهو وعد يأتي قبل أقل من عام على الإنتخابات الرئاسية.

أخبار دولية

الرئيس الأميركي

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