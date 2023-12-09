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سوليفان: واشنطن وحلفاؤها سيدافعون عن الإستقرار في مضيق تايوان

أخبار دولية
2023-12-09 | 00:48
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سوليفان: واشنطن وحلفاؤها سيدافعون عن الإستقرار في مضيق تايوان
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سوليفان: واشنطن وحلفاؤها سيدافعون عن الإستقرار في مضيق تايوان

سوليفان: واشنطن وحلفاؤها سيدافعون عن الإستقرار في مضيق تايوان

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان السبت أن واشنطن وحلفاءها الآسيويين "سيدافعون" عن الإستقرار في مضيق تايوان، وأكدوا مجددًا إلتزامهم بحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. 
     
وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي، عقب اجتماع ثلاثي في سيول. 
     
وأواخر الشهر الماضي، أكد كبار دبلوماسيي كوريا الجنوبية واليابان والصين، الحليف الرئيسي لكوريا الشمالية وخصم واشنطن، الحاجة إلى عقد قمة ثلاثية في "أسرع وقت" ممكن. 
     
وكثفت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون عبور السفن على أساس مبدأ "حرية الملاحة" في كل من مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي للتأكيد على أنهما ممران مائيان دوليان، ما أثار غضب بكين.
     
وقال ساليفان للصحافيين في سيول إلى جانب الكوري الجنوبي تشو تاي يونغ والياباني تاكيو أكيبا: "سنواصل الدفاع عن السلام والإستقرار في مضيق تايوان وحرية الملاحة في بحر الصين الشرقي والجنوبي". 

أخبار دولية

مستشار الأمن القومي الأميركي

جيك سوليفان

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