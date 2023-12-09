الإتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق بشأن قانون ينظم الذكاء الإصطناعي

الإتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق بشأن قانون ينظم الذكاء الإصطناعي

إتفق الإتحاد الأوروبي الجمعة على تشريع غير مسبوق على المستوى العالمي لتنظيم الذكاء الإصطناعي، بعد ثلاثة أيام من المفاوضات المكثفة بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، حسبما أعلن المفوض تييري بريتون.



وأعلن المفوض المكلف الشؤون الرقمية الفرنسي عبر منصة إكس التوصل إلى "اتفاق سياسي" بشأن تشريع يهدف إلى تشجيع الإبداع في أوروبا في هذه التكنولوجيات المتقدمة، مع الحد من إساءة إستخدامها المحتملة.



وقال بريتون: "مع إبرام الإتفاق السياسي بشأن قانون الذكاء الإصطناعي اليوم، يصبح الإتحاد الأوروبي أول قارة تضع قواعد واضحة لاستخدام الذكاء الإصطناعي".