مقتل سبعة عناصر من القوات الموالية للنظام السوري في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية

مقتل سبعة عناصر من القوات الموالية للنظام السوري في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية



قتل سبعة عناصر من القوات الموالية للنظام السوري الجمعة في هجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية في البادية السورية حيث يحتفظ عناصر التنظيم بملاذات لهم، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن المهاجمين كانوا يركبون دراجات نارية عندما فتحوا النار على مركز عسكري، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن سبعة مقاتلين موالين للنظام، بينهم سوريون وأجانب.



وفي اليوم السابق، قتل خمسة مقاتلين موالين لإيران في هجوم مماثل شنه التنظيم في المنطقة نفسها وفق المرصد.