السوداني خلال اتصال مع وزير الدفاع الأميركي: التزام الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية

تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ليلة أمس الجمعة، اتصالاً هاتفياً من وزير دفاع الولايات المتحدة الأميركية لويد أوستن. وجرى، خلال الاتصال، بحث علاقات التعاون الثنائي في المجالات الأمنية، وسبل تطويرها بين البلدين لمواجهة مختلف التحديات.



وتطرق الاتصال إلى الهجمات الأخيرة التي استهدفت مقرّ السفارة الأميركية في العاصمة بغداد، وأهمية الحدّ منها؛ لما تشكله من تقويض لسيادة العراق واستقراره.



وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاتصال، التزام الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية والعاملين ضمن بعثة التحالف الدولي ومنشآته، وأنّ الأجهزة الأمنية قادرة على ملاحقة وكشف المتورطين بهذه الاعتداءات، أياً كانوا، محذراً في الوقت نفسه من الردّ المباشر بدون موافقة الحكومة وأهمية عدم تكرار ما حصل من اعتداء في جرف النصر.



من جانبه، رحب وزير الدفاع الأميركي بموقف الحكومة العراقية، وإدانتها الهجمات التي استهدفت السفارة الأميركية في العراق، وإجراءاتها لملاحقة مرتكبيها، مؤكداً أنّ مثل هذه الأعمال تهدد الأمن الداخلي للعراق.