وزير البيئة الكندي واثق من ورود الوقود الأحفوري في النص النهائي لمؤتمر المناخ

وزير البيئة الكندي واثق من ورود الوقود الأحفوري في النص النهائي لمؤتمر المناخ

أكد وزير البيئة الكندي الذي يضطلع بدور رئيسي في مناقشات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للمناخ السبت أنه "واثق" من أن النص النهائي للمؤتمر سيتناول الوقود الأحفوري، في حديث مع وكالة فرانس برس.



وقال الوزير ستيفن غيلبو لدى سؤاله في دبي عن إمكانية أن يرد ذلك في الإتفاق الذي يتوقع أن يتم تبنيه الثلاثاء: "أنا واثق تمامًا، نعم".



ويضطلع بدور رئيسي في تيسير المفاوضات كونه أحد الوزراء الذين عينتهم الرئاسة الإماراتية لمؤتمر كوب28 مع وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد لمناقشة "سبل التنفيذ"، وهي عبارة تشمل في الواقع مسألة التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وموضع جدل كبير.



وقال غيلبو في إشارة إلى الوقود الأحفوري: "المناقشات ستستمر بضعة أيام أخرى. تتحدث مجموعات مختلفة مع بعضها بعضًا وتتناقش وتحاول فهم ما يمكن أن نتفق عليه، لكن المحادثات ما زالت في مراحلها المبكرة".