أذربيجان أمنت التوافق لاستضافة مؤتمر المناخ في 2024

أذربيجان أمنت التوافق لاستضافة مؤتمر المناخ في 2024

أعلن وزير البيئة الأذربيجاني السبت في دبي خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ أن الطريق بات مفتوحًا أمام بلاده لتنظيم النسخة التاسعة والعشرين من المؤتمر في عام 2024.



وقال مختار باباييف في كلمة ألقاها أمام مؤتمر المناخ الثامن والعشرين: "يسرني أن أعلن أن هناك توافقًا عامًا حول ترشيح أذربيجان لاستضافة مؤتمر كوب29".



وأضاف: "نعرب عن خالص إمتناننا للتأييد الذي عبرت عنه كافة الدول ولا سيما دول أوروبا الشرقية والإمارات، الدولة المضيفة. ونحن نتعهد بالعمل على نحو يشمل الجميع وأن نتعاون مع الجميع من أجل نجاح مؤتمر كوب29".