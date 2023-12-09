أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أذربيجان أمنت التوافق لاستضافة مؤتمر المناخ في 2024

أخبار دولية
2023-12-09 | 05:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أذربيجان أمنت التوافق لاستضافة مؤتمر المناخ في 2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أذربيجان أمنت التوافق لاستضافة مؤتمر المناخ في 2024

أذربيجان أمنت التوافق لاستضافة مؤتمر المناخ في 2024

أعلن وزير البيئة الأذربيجاني السبت في دبي خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ أن الطريق بات مفتوحًا أمام بلاده لتنظيم النسخة التاسعة والعشرين من المؤتمر في عام 2024. 
     
وقال مختار باباييف في كلمة ألقاها أمام مؤتمر المناخ الثامن والعشرين: "يسرني أن أعلن أن هناك توافقًا عامًا حول ترشيح أذربيجان لاستضافة مؤتمر كوب29".
     
وأضاف: "نعرب عن خالص إمتناننا للتأييد الذي عبرت عنه كافة الدول ولا سيما دول أوروبا الشرقية والإمارات، الدولة المضيفة. ونحن نتعهد بالعمل على نحو يشمل الجميع وأن نتعاون مع الجميع من أجل نجاح مؤتمر كوب29".

أخبار دولية

أذربيجان

مؤتمر المناخ

LBCI التالي
السلطات الإيرانية منعت عائلة أميني من السفر لتسلم جائزة ساخاروف
وزير البيئة الكندي واثق من ورود الوقود الأحفوري في النص النهائي لمؤتمر المناخ
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:14

وزير البيئة الكندي واثق من ورود الوقود الأحفوري في النص النهائي لمؤتمر المناخ

LBCI
أخبار دولية
2023-12-08

رئيس مؤتمر المناخ يحض الدول على إنجاز العمل مع استئناف المفاوضات

LBCI
أخبار دولية
2023-12-07

أرمينيا وأذربيجان تتعهدان اتخاذ خطوات لبناء الثقة وتطبيع العلاقات

LBCI
أخبار دولية
2023-12-07

علييف يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة في أذربيجان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:11

الأمين العام لمنظمة أوبك: لا يوجد حل أو مسار وحيد لتحقيق مستقبل الطاقة المستدامة

LBCI
أخبار دولية
07:42

حكم "نهائي" في سيول لصالح "نساء المتعة" أثناء الحرب في ظل عدم استئناف طوكيو

LBCI
أخبار دولية
06:38

عباس يحمل الولايات المتحدة مسؤولية "ما يسيل من دماء" في قطاع غزة بعد الفيتو في مجلس الأمن

LBCI
أخبار دولية
06:05

الوزيرة الإسبانية تدين موقف أوبك وتصفه بأنه مثير للإشمئزاز بشأن الوقود الأحفوري

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:12

أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي رفيع: نتوقع أن ننهي عمليتنا في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة خلال 3 إلى 4 أسابيع

LBCI
أخبار لبنان
04:17

الجميل يختتم زيارته الأميركية: تحركات حماس في لبنان تشكل تحديًا للدولة وللبنانيين

LBCI
رياضة
04:33

احذروا مخاطر رياضة "التنس" على الدماغ!

LBCI
منوعات
10:06

البثور المليئة بالقيح تجعلها ملتصقة بفراشها وبملابس النوم... شابة تعاني من مرض غير قابل للشفاء وهذه حالتها! (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:57

المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: لمحاسبة مسؤولي الكيان الصهيوني على جرائم الحرب والإبادة الجماعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

ضربة إسرائيلية جديدة طالت عيتا الشعب... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
05:56

السعودية تنتقد قرار إستخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

بين استمرار الصراع في غزة وملف الأسرى... ضوء أخضر أميركي

LBCI
أخبار دولية
14:12

ماذا تعني الاشارة الى المادة 99 في كلام غوتيريش؟

LBCI
أخبار دولية
14:05

التصويت على مشروع القرار الإماراتي... في أي اتجاه يمكن أن يسير؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

تطورات ميدانية لافتة في الجنوب ... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:50

مقدمة النشرة المسائية 08-12-2023

LBCI
أخبار دولية
13:44

الاتحاد الدولي لكرة السلة يعطي مدينة جدة شرف استضافة كأس آسيا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
16:25

التايمز: معلومات اطلعت عليها بريطانيا تفيد بنقل مجموعات مدعومة من إيران صواريخ وأسلحة للبنان عبر العراق وسوريا

LBCI
حال الطقس
00:23

إستقرار يليه منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
15:54

مجلس الأمن يفشل بإقرار مشروع قرار وقف نار فوري في غزة بعد فيتو أميركي

LBCI
منوعات
16:12

رجل "بطل" ينقذ سيدة من مياه الفيضانات... مشهد لا يُصدّق! (صور)

LBCI
منوعات
10:40

بقيت عارية بالكامل لأسبوع كامل...وهكذا وصفت تجربتها!

LBCI
منوعات
11:03

توفيت زوجته في يوم زفافهما...ودخل بعدها في معركة قانونية مع حماته!

LBCI
صحف اليوم
00:06

باريس تجمد مساعدات للجيش اللبناني (الشرق الأوسط)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

تطورات ميدانية لافتة في الجنوب ... ماذا في التفاصيل؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More