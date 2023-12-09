السلطات الإيرانية منعت عائلة أميني من السفر لتسلم جائزة ساخاروف

السلطات الإيرانية منعت عائلة أميني من السفر لتسلم جائزة ساخاروف

منعت السلطات الإيرانية أفراد عائلة مهسا أميني التي أثارت وفاتها في أيلول 2022 موجة إحتجاجات واسعة في الجمهورية الإسلامية من مغادرة البلاد لتسلم جائزة ساخاروف التي منحها البرلمان الأوروبي للشابة، وفق ما أفادت محاميتهم في فرنسا السبت.



وقالت شيرين أردكاني لوكالة فرانس برس إن "والدي أميني وشقيقها منعوا من الصعود على متن الطائرة التي كانت من المقرر أن تنقلهم إلى فرنسا لتسلم جائزة ساخاروف منتصف ليل أمس على رغم حيازتهم تأشيرة دخول".



وأضافت: "تمت مصادرة جوازات سفرهم".



وكان البرلمان الأوروبي منح أميني في تشرين الأول جائزة ساخاروف لحرية الفكر، وهي أهم جائزة في مجال حقوق الإنسان من الإتحاد الأوروبي.