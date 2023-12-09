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السعودية تنتقد قرار إستخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

السعودية تنتقد قرار إستخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

إنتقدت السعودية، وعلى لسان وزير خارجيتها فيصل بن فرحان، قرار إستخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة.