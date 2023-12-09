عبداللهيان يحذر من إنفجار في المنطقة إذا واصلت الولايات المتحدة دعم إسرائيل

حذر وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من وقوع إنفجار لا يمكن السيطرة عليه في الشرق الأوسط، إذا واصلت الولايات المتحدة دعم إسرائيل في حربها على غزة.