الوزيرة الإسبانية تدين موقف أوبك وتصفه بأنه مثير للإشمئزاز بشأن الوقود الأحفوري

الوزيرة الإسبانية تدين موقف أوبك وتصفه بأنه مثير للإشمئزاز بشأن الوقود الأحفوري

نددت وزيرة التحول البيئي الإسبانية السبت بموقف منظمة أوبك الذي وصفته بأنه "مثير للإشمئزاز" بعد أن طلبت المنظمة من أعضائها وحلفائها أن يرفضوا بشكل "إستباقي" أي إتفاق يستهدف الوقود الأحفوري في مفاوضات المناخ في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.



وقالت تيريزا ريبيرا التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الإتحاد الأوروبي: "أعتقد أنه أمر مثير للإشمئزاز أن تعارض دول أوبك وضع المعايير حيث ينبغي أن تكون في ما يتعلق بالمناخ".



ودعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بإلحاح أعضاء المنظمة وشركاءها إلى الرفض الإستباقي لأي إتفاق يستهدف الوقود الأحفوري في المفاوضات المناخية في مؤتمر كوب28 المنعقد في دبي، بحسب رسالة اطلعت عليها الجمعة وكالة فرانس برس.



وقالت ريبيرا للصحافيين: "سينضم الإتحاد الأوروبي مع العديد من البلدان الأخرى، وهي تشكل أغلبية كبيرة من الأطراف في هذا المؤتمر، لضمان توصلنا إلى نتيجة ذات مغزى ومثمرة بشأن التخلص من الوقود الأحفوري والتحول في مجال الطاقة، مع ضمان حصول الجميع على الطاقة".