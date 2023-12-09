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مصرع أربعة اشخاص في حريق بمستشفى قرب روما
أخبار دولية
2023-12-09 | 05:54
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مصرع أربعة اشخاص في حريق بمستشفى قرب روما
قضى أربعة أشخاص في حريق اندلع في مستشفى بالقرب من روما ليل الجمعة السبت، وفق ما ذكر عناصر الإطفاء.
وتحدث وزير الصحة الإيطالي أورازيو سكيلاتشي من جهته عن "مأساة مروعة" وأرسل تعازيه إلى عائلات "المسنين الأربعة الذين لقوا حتفهم". وأضاف في بيان السبت "نأمل أن يوضح التحقيق ملابسات الحريق في أسرع وقت ممكن".
واندلع الحريق مساء الجمعة في مستشفى سان جيوفاني إيفانجليستا في تيفولي، على بعد حوالى عشرين كيلومترا من روما. وذكر عناصر الإطفاء على موقع "إكس" (تويتر سابقاً) "تم إخلاء المبنى (...) هناك أربع ضحايا مؤكدين".
واشارت بلدية تيفولي على فيسبوك إلى نقل مرضى العناية المركزة إلى مستشفيات أخرى في المنطقة بينما يتلقى آخرون العلاج في صالة ألعاب رياضية قريبة تابعة للبلدية.
واندلع الحريق في القبو قبل أن يمتد إلى المطابخ والطوابق العليا، بحسب وسائل إعلام.
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