عباس يحمل الولايات المتحدة مسؤولية "ما يسيل من دماء" في قطاع غزة بعد الفيتو في مجلس الأمن

دان الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) الجمعة ضدّ مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى "وقف إطلاق نار" في قطاع غزة، محملا إياها مسؤولية "ما يسيل من دماء".



ووصف عباس في بيان نشره مكتبه الموقف الأميركي بـ "العدواني وغير الأخلاقي" محملا واشنطن "مسؤولية ما يسيل من دماء الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة".

