الأمين العام لمنظمة أوبك: لا يوجد حل أو مسار وحيد لتحقيق مستقبل الطاقة المستدامة

رأى الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص أنه لا يوجد "حل وحيد" لتحول الطاقة، وذلك مع تزايد الضغوط للتوصل إلى اتفاق يلحظ الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ.



واعتبر الغيص خلال مؤتمر كوب28 في دبي أنه "لا يوجد حل أو مسار وحيد لتحقيق مستقبل الطاقة المستدامة".