وزير الخارجية الإيراني: إحياء اتفاق 2015 النووي بات بلا جدوى

اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن إحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي المبرم في العام 2015 أصبح "بلا جدوى" على نحو متزايد بالنسبة لبلاده.



وقال عبداللهيان في كلمة ألقاها أمام طلاب في جامعة طهران: "اليوم، كلما تقدّمنا أكثر، أصبحت خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق الدولي) بلا جدوى".