القوات المسلحة اليمنية: منع مرور السّفن المتجهة إلى اسرائيل في البحرينِ الأحمرِ والعربي إذا لم يدخل قطاع غزة الغذاء والدواء

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنه، وبعد منع السُّفُنِ الإسرائيلية من الملاحة في البحرينِ الأحمرِ والعربي، منعِ مرورِ السُّفُنِ المتجهة إلى "الكيانِ الصهيونيِّ من أيِّ جنسيةٍ كانتْ، إذا لم يدخلْ لقطاعٍ غزةَ حاجتُهُ من الغذاءِ والدواءٍ وستصبحُ هدفًا مشروعًا لقواتِنا المسلحة".



وحذّرت القوات المسلحة اليمنية كل السُّفُنِ والشركات من التعامل مع الموانئِ الإسرائيلية، حرصا على سلامةِ الملاحةِ البحريةِ.



وأكدت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ حرصَها الكاملَ على استمرارِ حركةِ التجارةِ العالميةِ عبرَ البحرينِ الأحمرِ والعربي لكافةِ السُّفُنِ ولكافةِ الدولِ عدا السُّفُنِ المرتبطةِ بالإسرائيلي أو التي سوفَ تقومُ بنقلِ بضائعَ إلى الموانئِ الإسرائيلية، مشددة على أنها سوفَ تقومُ بتطبيقِ هذا القرارِ من لحظةِ إعلانِ هذا البيان.