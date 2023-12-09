ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 17700 شهيد

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس، ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي المستمر إلى 17700 على الأقل وعدد المصابين إلى 48780.



وتشير تقديرات حماس، إلى أن العدد الحقيقي للقتلى والجرحى أعلى بكثير، مع عجز طواقم الإسعاف والمنظمات غير الحكومية الأجنبية عن الوصول إلى جميع المناطق التي قصفت لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.