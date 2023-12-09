لولا يحذّر مادورو من "إجراءات أحادية" في الخلاف الحدودي بين فنزويلا وغويانا

دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال اتصال هاتفي إلى عدم اتخاذ "إجراءات أحادية" من شأنها تصعيد النزاع الحدودي بين فنزويلا وغويانا المجاورة، حسبما أفاد مكتبه.



وقالت الرئاسة البرازيلية في بيان إن "لولا شدّد على أهمية تجنب الإجراءات الأحادية التي قد تؤدي إلى تصعيد الوضع" في منطقة إيسيكويبو الغنية بالنفط المتنازع عليها.



وأضافت: "لولا نقل إلى نظيره الفنزويلي قلقا متزايدا لدى دول أميركا الجنوبية"، مشيرا إلى إعلان مشترك صدر الخميس عن الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا والإكوادور والباراغواي والبيرو والأوروغواي دعا "الطرفين إلى التفاوض من أجل التوصل إلى حل سلمي.



وكرر لولا هذه الدعوة خلال محادثته مع مادورو، مقترحاً أن يتصل رئيس مجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالجانبين لبدء محادثات بشأن النزاع، وفقاً للمصدر نفسه.