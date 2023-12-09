رئيس مؤتمر كوب28: نحرز تقدما ولكن ليس بالسرعة المطلوبة

تحدث رئيس مؤتمر الامم المتحدة المعني بالمناخ سلطان الجابر عن "تحرك ايجابي" في المفاوضات المستمرة في دبي، منبّها الى أن "الوقت ينفد".



واعتبر الجابر، خلال جلسة عامة أمام جميع مندوبي الدول المشاركة، أننا "نحرز تقدما، ولكن ليس بالسرعة المطلوبة وليس في شكل مرض بما يكفي"، مكررا التزامه باختتام المؤتمر في موعده المقرر الثلاثاء المقبل.



وشدد على أنه "حان الوقت لوضع المصالح الخاصة جانبا من أجل المصلحة العامة (...) عليكم أن تعملوا. حان الوقت لاتخاذ قرار. أرجوكم، لا تردد".