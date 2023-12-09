قائد الجيش الإسرائيلي: "علينا تكثيف الضغط" على غزة

اعتبر قائد الجيش الاسرائيلي هرتسي هاليفي أن على اسرائيل أن "تكثّف الضغط" على قطاع غزة، وذلك غداة تعطيل الولايات المتحدة قرارا في مجلس الأمن الدولي يدعو الى وقف لإطلاق النار.



وقال هاليفي، خلال حفل عند الجدار الغربي (حائط البراق) في القدس: "كل يوم، نرى مزيدا من الإرهابيين يقتلون، مزيدا من الإرهابيين يصابون بجروح. وفي الأيام الاخيرة، رأينا إرهابيين يستسلمون".



وراى أن "هذا مؤشر الى أن منظومتهم تنهار، مؤشر الى أن علينا تكثيف الضغط".