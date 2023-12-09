نتانياهو: استمرار حرب إسرائيل "العادلة" بهدف "القضاء" على حماس

شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على أن إسرائيل ستمضي قدما في "حربها العادلة للقضاء" على حركة حماس في قطاع غزة، مشيدا باستخدام واشنطن حق النقض ضدّ مشروع قرار أممي يدعو لوقف إطلاق النار.



وأعرب نتانياهو في بيان عبر الفيديو عن تقديره "للموقف الصائب الذي اتّخذته الولايات المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".



وأكد في السياق أن اسرائيل "ستواصل حربها العادلة للقضاء على حماس وتحقيق بقية أهداف الحرب".