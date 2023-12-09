مقتل 6 مدنيين بقصف صاروخي على مناطق سكنية وصناعية في إدلب

قتل ستة مدنيين وأصيب 25 آخرون السبت، بقصف صاروخي نفّذه الجيش السوري على محافظة إدلب آخر معقل للفصائل المعارضة في شمال غرب البلاد، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال المرصد: "استهدفت قوات النظام بأكثر من 35 صاروخاً الأحياء السكنية لمدينة إدلب بشكل مباشر، وسقطت القذائف الصاروخية على مناطق سكنية وصناعية في مدينة إدلب، في مناطق الصناعة والنجارين، والمول، والشيخ تلث، بالإضافة إلى الأحياء السكنية في بلدة سرمين".



وأضاف: "استشهد ستة مواطنين، بينهم طفلان وسيدة، بالقصف البري لقوات النظام على مدينة إدلب وبلدة سرمين شرقي المدينة. كما أصيب 25 مواطناً نتيجة سقوط القذائف الصاروخية على مناطق متفرقة بالمحافظة".