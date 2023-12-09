فنزويلا تقترح اجتماعا رفيع المستوى مع غويانا لحل الخلاف الحدودي

اقترحت الحكومة الفنزويلية، عقد اجتماع رفيع المستوى مع غويانا في محاولة لحل الخلاف الحدودي بين البلدين حول منطقة إيسيكيبو الغنية بالنفط.



وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية إن الرئيس نيكولاس مادورو اجرى "مباحثات هاتفية مع رئيس (البرازيل) لويس ايناسيو لولا دا سيلفا ومع رئيس الوزراء في سان فنسان وغرينادين" عرض خلالها عقد "اجتماع رفيع المستوى مع جمهورية غويانا، على أن يتم إعلان موعده في الايام المقبلة".



ولم تحدد الخارجية ما إذا كانت جورجتاون قد تجاوبت مع هذه المبادرة.