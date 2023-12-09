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قتلى وجرحى بانهيار منجم للذهب في نيجيريا
أخبار دولية
2023-12-09 | 15:51
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قتلى وجرحى بانهيار منجم للذهب في نيجيريا
قتل شخصان على الأقل وأصيب عشرة آخرون الأربعاء في انهيار منجم للذهب في ولاية زامفارا في شمال غرب نيجيريا، بحسب ما أفاد مسؤول في خدمات الطوارئ وكالة فرانس برس السبت.
وقال مدير التدريب في الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ أليو كافيندانغي: "عُثر على جثتين وأصيب 10 أشخاص بجروح مختلفة، ويُعتبر عدد غير محدد من عمال المناجم غير القانونيين في عداد الأموات وما زالوا تحت الأرض".
وأكد أنّ عمليات الإنقاذ استمرت السبت في قرية دان كمفان لانتشال جثث العمال العالقين جراء الحادث.
ولم تعرف بعد أسباب الانهيار، إلا أن حوادث المناجم ليست نادرة في هذه المنطقة، بسبب تعرضها لانزلاقات أرضية وبسبب الوسائل القديمة المستخدمة، حسبما أفادت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا.
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