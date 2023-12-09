إيران تبدأ محاكمة سويدي يعمل في الدبلوماسية الأوروبية

أعلن وزير الخارجية السويدي أن إيران بدأت محاكمة سويدي يعمل في السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي بعد احتجازه لأكثر من 600 يوم.وقال وزير الخارجية توبياس بيلستروم في تصريح مكتوب: "لقد أبلغت اليوم أن محاكمة يوهان فلوديروس بدأت في طهران".وقال بيلستروم إن فلوديروس "محتجز تعسفا"، مضيفا "لا يوجد أي أساس على الإطلاق لإبقاء يوهان فلوديروس رهن الاحتجاز، ناهيك عن تقديمه للمحاكمة".وتابع: "لقد أوضحت السويد والاتحاد الأوروبي هذا الأمر بشكل جلي لممثلي إيران".