فرقاطة فرنسيّة تُسقط في البحر الأحمر مُسيّرتين انطلقتا من اليمن

أسقطت فرقاطة فرنسيّة مُسيّرتَين، في البحر الأحمر، كانتا متجهتين نحوها، انطلاقًا من سواحل اليمن، حسبما أعلنت هيئة أركان الجيوش الفرنسية.



وأوضحت الهيئة، في بيان، أنّ الفرقاطة المتعددة المهمات "لانغدوك"، العاملة، في البحر الأحمر، اعترضت هذين التهديدين المحددين ودمرتهما، ليل السبت الأحد.



وتمت عمليّتا الاعتراض، على بُعد 110 كيلومترات من الساحل اليمنيّ، قرب مدينة الحديدة، حسب الجيش الفرنسيّ.



وكان قد أعلن المتمرّدون اليمنيون أنّهم سيمنعون مرور السفن المتوجّهة إلى الموانئ الإسرائيلية، عبر البحر الأحمر، ما لم تُدخل الأغذية والأدوية إلى غزة.



ونشر المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، بيانًا على منصة "إكس"، جاء فيه: "أعلنت القوات المسلحة اليمنية منع مرور السفن المتجهة إلى الكِيان الصهيونيّ من أي جنسية كانت، إذا لم تدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء."