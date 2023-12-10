مطالبات إسرائيلية بالإفراج عن الرهائن في غزة

تجمّع مئات الإسرائيليّين، في ما بات يُعرف باسم ساحة الرهائن، في تلّ أبيب، للمطالبة بالإفراج عن نحو 140 شخصًا لا يزالون محتجزين لدى حركة "حماس"، في قطاع غزّة.



ورفع مشاركون لافتات كُتب عليها "إنّهم يثقون بنا لإخراجهم من الجحيم" و"أعيدوهم الآن إلى الوطن".



وقال والد إحدى الرهائن: "نطالب الحكومة الإسرائيليّة وحكومة الحرب بشرح ما هو مطروح بالضبط على طاولة المفاوضات."