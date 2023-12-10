رئيس مجلس الوزراء القطريّ: جهود قطر مستمرة لوقف إطلاق النار في غزة

أكّد رئيس مجلس الوزراء القطريّ الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنّ ما يحدث، في غزة، يدفع الشعوب حول العالم إلى توجيه أسئلة مشروعة عن ماهية النظام الدوليّ وغيرها من الأسئلة.



وأسِفَ الرئيس، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة، في نسخته الحادية والعشرين، أن تكون الذرائع في استهداف المدنيين، في حرب غزة، مقبولة لدى البعض، مندّدًا بذلك.



وقال: "لا بد لنا من وقفة، أمام من يريد أن يعيد الصراع، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على شكل دينيّ، فهذا الصراع كان ولا يزال حول الحق المسلوب أي حق تقرير المصير."



وأشار إلى وجود هذا الصراع على مرّ العقود وإلى أنّه ضحية المماطلة والتسويف.



وشدّد على ضرورة الاعتراف في حقيقة الخلل، في النظام العالميّ، الذي يسمح بالقبول إلى عدم الوصول إلى حلّ مستدام وشامل، في الصراع الفلسطينيّ الاسرائيليّ.



ورأى وجوب تكثيف الجهود، في وضع تصورات جديدة، للنظام العالميّ، لبناء مستقبل يلائم متطلبات اليوم ويحترم المساواة، بين الشعوب.



وأكّد جهود قطر المستمرة لوقف إطلاق النار، في غزة.